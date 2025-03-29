ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
2514
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які постійно транслюють у світ негатив

Всі ми транслюємо в навколишній світ щось своє: хтось гарне, а хтось — так вже влаштоване життя — і погане.

Автор публікації
Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

У цьому випадку багато залежить від внутрішнього настрою людини: як то кажуть, хто чим багатий, той тим і ділиться. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які постійно транслюють у навколишній світ негатив.

Скорпіон

Скорпіони — найскладніший знак зодіаку, який звертає свій негатив не лише — і не стільки — у зовнішній, як у внутрішній світ, тому для себе вони навіть небезпечніші, ніж для інших. Представники знака часто бачать навколо погане і віддзеркалюють його назад — в навколишній світ.

Козоріг

Козороги побоюються потрапити в неприємну ситуацію, тому постійно припускають найгірше, а щоб його уникнути, «програють» у голові різноманітні — негативні — комбінації. Найчастіше передчуття їх обдурюють, але передати їх у навколишній простір вони встигають.

Рак

Раки як найбільш недовірливий і підозрілий знак зодіаку бачать негатив у всьому і водночас щедро діляться ним з оточенням та людьми, розповідаючи про свої підозри та переживання. Не дивно, що ті, з ким вони спілкуються, втомлюються від таких розмов, а також постійних скарг та сліз.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
2514
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie