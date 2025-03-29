Астрологиня назвала знаки зодіаку, які постійно транслюють у світ негатив

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Зміст Скорпіон Козоріг Рак

У цьому випадку багато залежить від внутрішнього настрою людини: як то кажуть, хто чим багатий, той тим і ділиться. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які постійно транслюють у навколишній світ негатив.

Скорпіон

Скорпіони — найскладніший знак зодіаку, який звертає свій негатив не лише — і не стільки — у зовнішній, як у внутрішній світ, тому для себе вони навіть небезпечніші, ніж для інших. Представники знака часто бачать навколо погане і віддзеркалюють його назад — в навколишній світ.

Козоріг

Козороги побоюються потрапити в неприємну ситуацію, тому постійно припускають найгірше, а щоб його уникнути, «програють» у голові різноманітні — негативні — комбінації. Найчастіше передчуття їх обдурюють, але передати їх у навколишній простір вони встигають.

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Рак

Раки як найбільш недовірливий і підозрілий знак зодіаку бачать негатив у всьому і водночас щедро діляться ним з оточенням та людьми, розповідаючи про свої підозри та переживання. Не дивно, що ті, з ким вони спілкуються, втомлюються від таких розмов, а також постійних скарг та сліз.

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