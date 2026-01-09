Астрологиня назвала знаки зодіаку, які постійно всім незадоволені

Гороскоп / © Credits

Реклама

Але поганий настрій — так уже влаштоване життя — обов’язково змінюється на гарний, а обставини, які ще вчора змушували впадати у відчай, сьогодні різко покращуються, але є люди, які не бачать хорошого, а тому постійно всім незадоволені.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які постійно всім незадоволені.

Діва

Дівам дуже важко догодити, до того ж зробити це не вдається не тільки простим людям, а й зіркам. Притаманний представникам знака перфекціонізм змушує їх вишукувати темні плями навіть на Сонці, не кажучи вже про оточення, людей та ситуації, в які вони потрапляють.

Реклама

Близнята

Близнята — і вони самі цьому не раді — змінюють свою думку про все на світі щодня, а інколи й по кілька разів на день. І те, що сьогодні їм дуже подобається чи бодай їх просто влаштовує, вже завтра дратуватиме і злитиме їх, через що здається, ніби вони постійно усім незадоволені.

Козоріг

Козороги рідко бувають чимось задоволені на всі сто відсотків — у будь-якій справі, речі або життєвій ситуації, що склалася, яка іншим здається ідеальною, вони обов’язково знайдуть ваду. І річ тут не у вередливості, як може здатися збоку, а в бажанні в усьому досягти досконалості.

Читайте також: