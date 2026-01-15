ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
389
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які прийдуть на допомогу за першим покликом

Допомога в найрізноманітніших справах протягом життя потрібна кожному з нас — комусь раніше, а комусь пізніше.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Добре, якщо є люди, які залюбки, швидко і без зайвих умовлянь та пояснень її нададуть.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які прийдуть на допомогу за першим покликом.

Рак

Раки дуже чутливі не тільки до своїх, а й до чужих проблем, тому, дізнавшись про те, що в когось із близьких людей або друзів щось трапилося, вони одразу ж зателефонують і спитають, чим можуть допомогти. Втім, іноді — в особливо складних випадках — можуть приїхати самі, без попередньої домовленості.

Козоріг

Козороги здаються оточенню надто суворими і вимогливими, хоча ті, хто добре їх знає, впевнені: насправді це не так. Дізнавшись, що в когось із близьких виникла проблема, вони спершу як слід його вичитають, пояснивши, які помилки призвели до ситуації, що склалася, але потім зроблять усе, щоб допомогти.

Скорпіон

Скорпіони, незважаючи на репутацію — не завжди, треба визнати, безпідставну — складних у спілкуванні людей, дуже часто є найвірнішими та найвідданішими друзями, на яких у будь-якій ситуації можна покластися. Трапляється, що вони залишаються останніми і єдиними, хто не залишить за жодних обставин.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
389
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie