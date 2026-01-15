- Дата публікації
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які прийдуть на допомогу за першим покликом
Допомога в найрізноманітніших справах протягом життя потрібна кожному з нас — комусь раніше, а комусь пізніше.
Добре, якщо є люди, які залюбки, швидко і без зайвих умовлянь та пояснень її нададуть.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які прийдуть на допомогу за першим покликом.
Рак
Раки дуже чутливі не тільки до своїх, а й до чужих проблем, тому, дізнавшись про те, що в когось із близьких людей або друзів щось трапилося, вони одразу ж зателефонують і спитають, чим можуть допомогти. Втім, іноді — в особливо складних випадках — можуть приїхати самі, без попередньої домовленості.
Козоріг
Козороги здаються оточенню надто суворими і вимогливими, хоча ті, хто добре їх знає, впевнені: насправді це не так. Дізнавшись, що в когось із близьких виникла проблема, вони спершу як слід його вичитають, пояснивши, які помилки призвели до ситуації, що склалася, але потім зроблять усе, щоб допомогти.
Скорпіон
Скорпіони, незважаючи на репутацію — не завжди, треба визнати, безпідставну — складних у спілкуванні людей, дуже часто є найвірнішими та найвідданішими друзями, на яких у будь-якій ситуації можна покластися. Трапляється, що вони залишаються останніми і єдиними, хто не залишить за жодних обставин.
