Астрологиня назвала знаки зодіаку, які прийдуть на допомогу за першим покликом

Гороскоп / © Credits

Реклама

Добре, якщо є люди, які залюбки, швидко і без зайвих умовлянь та пояснень її нададуть.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які прийдуть на допомогу за першим покликом.

Рак

Раки дуже чутливі не тільки до своїх, а й до чужих проблем, тому, дізнавшись про те, що в когось із близьких людей або друзів щось трапилося, вони одразу ж зателефонують і спитають, чим можуть допомогти. Втім, іноді — в особливо складних випадках — можуть приїхати самі, без попередньої домовленості.

Реклама

Козоріг

Козороги здаються оточенню надто суворими і вимогливими, хоча ті, хто добре їх знає, впевнені: насправді це не так. Дізнавшись, що в когось із близьких виникла проблема, вони спершу як слід його вичитають, пояснивши, які помилки призвели до ситуації, що склалася, але потім зроблять усе, щоб допомогти.

Скорпіон

Скорпіони, незважаючи на репутацію — не завжди, треба визнати, безпідставну — складних у спілкуванні людей, дуже часто є найвірнішими та найвідданішими друзями, на яких у будь-якій ситуації можна покластися. Трапляється, що вони залишаються останніми і єдиними, хто не залишить за жодних обставин.

Читайте також: