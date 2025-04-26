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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
361
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які приймають життя таким, яким воно є

Світ, у якому ми живемо, є об’єктивно однаковим, а суб’єктивно — для кожного з нас — різним і своїм.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Хтось прикрашає реальність, дивлячись на неї через рожеве скло в умовних «окулярах», а хтось — все бачить гірше, ніж насправді, переважно в чорних тонах. Сприймати навколишній світ у повній відповідності до реальності — рідкісний дар, і це вдається далеко не всім. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які приймають життя таким, яким воно є насправді.

Телець

Тельці — знак земний, тому зв’язки з реальністю не втрачають за жодних обставин. Вони дивляться на речі адекватно, не перебільшуючи і не зменшуючи ні позитиву, ні негативу, який від них виходить, тому ніколи не витають у хмарах і не забиваються під плінтус.

Діва

Діви, незважаючи на всю свою романтичність та витонченість, — найпрактичніший знак зодіаку, представники якого тверезо дивляться на речі, не допускаючи жодних фантазій. Вони впевнені, що тільки сприймаючи — і приймаючи — життя в його реальному вигляді, можна досягти успіху.

Козоріг

Козороги — найрозумніший знак у зодіакальному колі, вони твердо стоять на землі і сприймають наше життя таким, яким воно є, оскільки просто нездатні щось перебільшувати — як у позитивний, так і в негативний бік — на їхній погляд, це заважає досягненню мети.

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Дата публікації
Кількість переглядів
361
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