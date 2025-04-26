- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 361
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які приймають життя таким, яким воно є
Світ, у якому ми живемо, є об’єктивно однаковим, а суб’єктивно — для кожного з нас — різним і своїм.
Хтось прикрашає реальність, дивлячись на неї через рожеве скло в умовних «окулярах», а хтось — все бачить гірше, ніж насправді, переважно в чорних тонах. Сприймати навколишній світ у повній відповідності до реальності — рідкісний дар, і це вдається далеко не всім. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які приймають життя таким, яким воно є насправді.
Телець
Тельці — знак земний, тому зв’язки з реальністю не втрачають за жодних обставин. Вони дивляться на речі адекватно, не перебільшуючи і не зменшуючи ні позитиву, ні негативу, який від них виходить, тому ніколи не витають у хмарах і не забиваються під плінтус.
Діва
Діви, незважаючи на всю свою романтичність та витонченість, — найпрактичніший знак зодіаку, представники якого тверезо дивляться на речі, не допускаючи жодних фантазій. Вони впевнені, що тільки сприймаючи — і приймаючи — життя в його реальному вигляді, можна досягти успіху.
Козоріг
Козороги — найрозумніший знак у зодіакальному колі, вони твердо стоять на землі і сприймають наше життя таким, яким воно є, оскільки просто нездатні щось перебільшувати — як у позитивний, так і в негативний бік — на їхній погляд, це заважає досягненню мети.
Читайте також: