Астрологиня назвала знаки зодіаку, які пишаються своєю безсоромністю

Гороскоп від астрологині / © Credits

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Але якщо хтось ніяковіє і соромиться таких проявів своєї натури, вважаючи їх серйозним недоліком, то інші, навпаки, впевнені, що їхня нетактовність — і навіть нахабство — є їхніми перевагами. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які пишаються своєю безсоромністю.

Телець

Тельці виправдовують свою нетактовність — і навіть безпардонність — добрими намірами. За їхніми словами, вони бажають людині добра, тому і вказують їй на її недоліки, заявляючи: а хто їй ще про них скаже? А те, що різка — безжальна — форма зауважень завдає співрозмовникові болю, цих «хірургів» хвилює мало.

Рак

Раки, незважаючи на власну психологічну вразливість, а, можливо, і завдяки їй — вважаючи, якщо я страждаю, то нехай постраждають й інші — часто не лише дозволяють собі безсоромні витівки та висловлювання, а й пишаються ними. Ось така я людина, ніби кажуть вони, не змінюватися ж мені, щоб комусь сподобатися.

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Діва

Діви часто плутають свою нетактовність щодо інших людей із прагненням істини, ось, мовляв, яка я гарна людина — не можу брехати. Про те, що це не про брехню і достатньо було просто промовчати, коли йдеться, скажімо, про фізичні вади людини, яка постраждала від їхньої «правди», вони чомусь не думають.

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