Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
733
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які рідко думають про те, що вони говорять

Відповідь на запитання про те, що має бути первинним — думка чи слово — здається очевидною: звісно ж, треба думати, що говориш.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але цього простого правила дотримуються не всі і не завжди — інколи вдається щось сказати, а потім жахнутися: «Як я міг таке ляпнути?!»

У більшості з нас таке відбувається рідко, будучи, так би мовити, справою випадку, проте є й ті, хто видає подібні «перли» на постійній основі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які рідко думають про те, що вони говорять.

Стрілець

Стрільці часто потрапляють у неприємні ситуації, оскільки слово в них значно випереджає думку. У результаті вони примудряються сказати щось таке, що всерйоз і надовго ображає їхніх співрозмовників. В усьому винна їхня похапливість: вони надто поспішають висловити свою думку, тому просто не встигають подумати про те, як їхнє слово «відгукнеться».

Водолій

Водоліям, які значну частину часу перебувають у полоні своїх креативних ідей, просто ліньки думати про те, що вони кажуть, — сказали й гаразд. До того ж їм за великим рахунком байдуже, як відреагує на їхні слова оточення, — вони надто мало цінують думку співрозмовника, аби перейматися з цього приводу, — у них інших справ вдосталь.

Близнята

Близнята не те, щоб зовсім не думають про те, що вони кажуть, просто в них на будь-які події та чужі слова є два варіанти реакції, і їм буває дуже важко вибрати той, що більше підходить до випадку. Найчастіше вони говорять про те, про що треба було б промовчати, і ображають тих, із ким розмовляють, хоча насправді зовсім до цього не прагнули.

