Астрологиня назвала знаки зодіаку, які рвуть різко, без вагань, стосунки, що віджили

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Зміст Діва Телець Овен

Так, якщо одні — за здоровим глуздом — тримають умовні двері відчиненими і готові дати колись коханій людині другий шанс, то інші категоричні і дотримуються принципу «йдучи, йди».

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які рвуть стосунки з близькою людиною, що віджили, різко і без вагань.

Діва

Дів за всієї їхньої зовнішньої холодності вирізняє рідкісна злопам'ятність, тому вони навіть думки не допускають про те, що можна повернути назад стосунки з людиною, яка чимось їх зачепила, навіть якщо насправді вони цю образу придумали собі самі. Дійшовши висновку про необхідність розставання, вони рвуть стосунки з нею, не роздумуючи.

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Телець

Тельці далеко не одразу наважуються на розставання з коханою людиною. Навіть якщо у стосунках відбувається розкол, і вони дедалі більше погіршуються, представники знака дають партнеру шанс виправити все. Але якщо вони ухвалили рішення про розставання, переконати їх у зворотному вже буває практично неможливо.

Овен

Овни все роблять швидко — і вступають у стосунки, і рвуть їх, до того ж, до того, що, на їхній погляд, минуло, вони вже не повертаються. Справді, навіщо страждати про те, що вже ніяк не впливає на їхнє життя, якщо світ переповнений прекрасними представниками протилежної статі, а завести нові знайомства — не проблема.

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