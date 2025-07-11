Астрологиня назвала знаки зодіаку, які самі собі аб'юзери

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Зміст Скорпіон Діва Рак

Але подив і здивування викликає здатність людини виявляти насильство… щодо самої себе, а таких, на жаль, чимало. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які є самі собі аб’юзерами.

Скорпіон

Скорпіони мають репутацію складних у спілкуванні людей, які серйозно ускладнюють життя оточення, але мало хто знає, що в цьому сенсі вони не роблять винятку для самих себе. Швидше, навпаки, до себе вони ще суворіші, а в деяких — особливо складних — випадках і безжальні.

Діва

Діви страждають надмірно критичним ставленням до всіх, не роблячи винятку для себе. Найменшу припущену помилку вони перетворюють на трагедію, за яку дорікають і лають себе останніми словами, до того ж, навіть той факт, що вони все виправили, не позбавляє їх самоаб’юзу.

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Рак

Раки завжди і всім незадоволені, а у своїх проблемах звинувачують будь-кого, але тільки не себе. Не варто думати, що це позбавляє їх від аб’юзу на адресу власної особистості — навпаки, вони доводять себе до депресії, постійно ставлячи собі одне й те саме запитання, чим емоційно себе «заганяють»: «Як вони могли так зі мною вчинити?!»

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