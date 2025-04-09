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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
30
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2 хв

Астролог назвав знаки Зодіаку, які швидко забувають образи

Психологи всі вуха нам дзижчали про те, що образа треба відпускати, а тих, хто нас — навмисне чи ненароком — зачіпає, прощати.

Автор публікації
Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Щоправда, не у всіх це виходить: одні затаюють зло надовго, пригадуючи його до речі й недоречно, а інші вже за день-два нічого не пам'ятають про інцидент, ніби його й не було. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які швидко забувають образи.

Стрілець

Стрільці надто оптимістичні та добродушні, щоб довго тримати камінь образи за пазухою. Заспокоївшись після сварки, вони переводять дух і практично відразу готові миритися, навіть якщо ні в чому не винні, а через день взагалі готові взяти неіснуючу провину на себе

Водолій

Водолії взагалі нічого не тримають у пам'яті, особливо те, що може зіпсувати їм стосунків: навіщо, якщо в житті багато позитивних моментів, на яких можуть зосередитися представники цього безжурного знаку — загалом, вони дуже швидко забувають про образи та образи.

Лев

Леви вважають, що образи — хто б їх не завдав — нижчі за їхню гідність: нехай з ними гасають інші, вони ж — про що б то не стало — випромінюватимуть спокій. Та й згодом представники царського знаку ніколи не нагадають про цю історію, навіть якщо вона була дуже неприємною.

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