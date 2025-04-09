- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 2 хв
Астролог назвав знаки Зодіаку, які швидко забувають образи
Психологи всі вуха нам дзижчали про те, що образа треба відпускати, а тих, хто нас — навмисне чи ненароком — зачіпає, прощати.
Щоправда, не у всіх це виходить: одні затаюють зло надовго, пригадуючи його до речі й недоречно, а інші вже за день-два нічого не пам'ятають про інцидент, ніби його й не було. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які швидко забувають образи.
Стрілець
Стрільці надто оптимістичні та добродушні, щоб довго тримати камінь образи за пазухою. Заспокоївшись після сварки, вони переводять дух і практично відразу готові миритися, навіть якщо ні в чому не винні, а через день взагалі готові взяти неіснуючу провину на себе
Водолій
Водолії взагалі нічого не тримають у пам'яті, особливо те, що може зіпсувати їм стосунків: навіщо, якщо в житті багато позитивних моментів, на яких можуть зосередитися представники цього безжурного знаку — загалом, вони дуже швидко забувають про образи та образи.
Лев
Леви вважають, що образи — хто б їх не завдав — нижчі за їхню гідність: нехай з ними гасають інші, вони ж — про що б то не стало — випромінюватимуть спокій. Та й згодом представники царського знаку ніколи не нагадають про цю історію, навіть якщо вона була дуже неприємною.
Читайте також: