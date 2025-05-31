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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які схильні до клаустрофобії

Клаустрофобія — страх обмеженого простору та тісних приміщень — одна з найпоширеніших фобій.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Про причини, з яких людина впадає в паніку, опинившись у відповідній ситуації, у кожному конкретному випадку краще розповість психолог, а для вас цікавіше те, хто страждає від неї більше, а хто не помічає її взагалі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які схильні до клаустрофобії.

Близнята

Близнята — знак стихії Повітря, якого вони потребують навіть фізично: там легше їм дихається — як я прямому, і у переносному значенні. А ось обмеженого простору — особливо, якщо він під землею — чи то погріб, чи то метро, вони дуже бояться, і без особливої потреби туди не спускаються.

Терези

Терезам вселяють страх тісні приміщення, а якщо вони, до того ж, ще й рухаються — наприклад, як ліфт, то вони можуть зазнати справжнього жаху. Не дивно, що деякі представники знака вважають за краще йти пішки, навіть якщо йдеться про десятий поверх, аби не користуватися ліфтом — так їм спокійніше.

Водолій

У тому, що Водолії бояться літаків, нічого дивного немає — у тому чи тому ступені цього транспортного засобу побоюється кожна людина. Але у представників знака це пов’язано не з острахом висоти, як можна було б подумати, а обмеженістю простору, з якого не можна вийти, коли захочеш, щоб зняти напад.

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Дата публікації
Кількість переглядів
168
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