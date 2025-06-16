Астрологиня назвала знаки зодіаку, які схильні до повноти

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Зміст Рак Телець Терези

Можливо, для когось стане відкриттям той факт, худорлявість чи корпулентність залежать зокрема від зірок, які так чи інакше стали на небі в той момент, коли він з'явився на світ. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які схильні до огрядності.

Рак

Раки як найемоційніший знак зодіаку переживають навіть без приводу, а якщо привід є, то не існує такої перешкоди, яка б не дозволила їм страждати. Але оскільки робити це нескінченно неможливо, вони починають заїдати свої стреси, а це прямий шлях до зайвої ваги.

Телець

Тельці як головні гедоністи зодіаку люблять усе, що приносить їм задоволення, і смачна їжа займає в цьому списку одне з перших місць. Ну, а оскільки багато з улюблених ними страв, а вони віддають перевагу домашній кухні, надто калорійні, це відбивається на фігурі.

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Терези

Терези схильні до повноти генетично — на думку астрологів, серед представників цього знака найбільше людей із зайвою вагою. Якщо ж врахувати їхню любов до солодкого, яке, як відомо, худорлявості не сприяє, стає зрозуміло, чому вони такі вгодовані.