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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які схильні до здорового харчування

Навряд чи хтось сперечатиметься з необхідністю — і користю — здорового способу життя загалом і харчування — зокрема.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Однак пов'язані з ним обмеження всім даються по-різному: одні болісно сприймають відмову від будь-якого навіть дуже маленького шматочка чогось смачного, інші практично не відчувають якихось незручностей — здоров'я для них понад усе. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які схильні до здорового харчування.

Діва

Діви люблять гарну їжу і знаються на ній, але, якщо їм з якоїсь причини потрібно сісти на дієту або перейти на здоровий спосіб життя, вони зроблять це легко і без проблем. Водночас вони, будучи геніями кулінарії, навіть корисні продукти приготують так смачно, що їх можна буде з'їсти з тарілкою.

Рак

Раки готові жертвувати смаковими якостями продуктів, які вони вживають, заради їхньої користі, тому відмовляються від солі, цукру і приправ, роблячи їжу прісною. Водночас дбають представники знака не лише — і не стільки — про себе, як про членів своєї сім'ї — особливо людей похилого віку та дітей.

Близнята

Близнята, складаючи раціон, думають як про здоров'я, так і про зовнішність, тому легко виключають із нього продукти, які традиційно вважаються шкідливими. Овочі, крупи та м'ясо представники знака вважають за краще їсти в натуральному вигляді, ні з чим не змішуючи, в жодному разі не додаючи масло та навіть олію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
244
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