Астрологиня назвала знаки зодіаку, які спілкуються тільки з людьми «свого кола»
Снобізм — не таке вже й рідкісне явище в нашому суспільстві, хоча люди, яких він вирізняє, народилися в простій, а не королівській родині.
Виражається ця якість у найрізноманітніших формах, але, мабуть, найпоширенішою є небажання впускати до свого тих, хто не відповідає їхнім високим моральним, матеріальним чи кар’єрним вимогам.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які спілкуються тільки з людьми «свого кола».
Рак
Раки потрапили до цього рейтингу невипадково, хоча, на перший погляд, може здатися, що більш відкритих до спілкування людей просто не існує. І це насправді так, але — з одним уточненням: їхня доброзичливість часто закінчується там, де й почалася — вони дуже бояться близько підпустити людей, які можуть завдати їм моральної травми.
Діва
У Дів справді існує своє коло, яке сформувалося в ранні роки їхнього життя — важливе місце в ньому посідають не тільки однокласники й однокурсники, а й товариші по іграх у дворі або дитячому садку. Водночас представники знака охоче беруть до нього і нових членів, але тільки в тому разі, якщо вони у нього вписуються.
Стрілець
Стрільці як представники найбільш товариського знака зодіаку охоче і легко контактують з усіма, але близько підпускають тільки тих, з ким вони мають єдину «групу крові», тобто моральні цінності та світогляд. І в цьому сенсі справді можна сказати, що вони вважають за краще спілкуватися винятково з людьми «свого кола».
