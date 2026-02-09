ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які спілкуються тільки з людьми «свого кола»

Снобізм — не таке вже й рідкісне явище в нашому суспільстві, хоча люди, яких він вирізняє, народилися в простій, а не королівській родині.

Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Виражається ця якість у найрізноманітніших формах, але, мабуть, найпоширенішою є небажання впускати до свого тих, хто не відповідає їхнім високим моральним, матеріальним чи кар’єрним вимогам.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які спілкуються тільки з людьми «свого кола».

Рак

Раки потрапили до цього рейтингу невипадково, хоча, на перший погляд, може здатися, що більш відкритих до спілкування людей просто не існує. І це насправді так, але — з одним уточненням: їхня доброзичливість часто закінчується там, де й почалася — вони дуже бояться близько підпустити людей, які можуть завдати їм моральної травми.

Діва

У Дів справді існує своє коло, яке сформувалося в ранні роки їхнього життя — важливе місце в ньому посідають не тільки однокласники й однокурсники, а й товариші по іграх у дворі або дитячому садку. Водночас представники знака охоче беруть до нього і нових членів, але тільки в тому разі, якщо вони у нього вписуються.

Стрілець

Стрільці як представники найбільш товариського знака зодіаку охоче і легко контактують з усіма, але близько підпускають тільки тих, з ким вони мають єдину «групу крові», тобто моральні цінності та світогляд. І в цьому сенсі справді можна сказати, що вони вважають за краще спілкуватися винятково з людьми «свого кола».

