Астрологиня назвала знаки зодіаку, які створюють затишок, де б вони не перебували

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Зміст Рак Діва Риби

Якщо в ньому запустіння або сувора і стерильна — практично лікарняна — атмосфера, в ньому навряд чи вдасться повноцінно відновитись після робочого дня, тому нам так важливі комфорт та затишок. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які створюють навколо себе затишок, де б вони водночас не перебували.

Рак

Раки — найсімейніший, а тому найдомовитіший знак зодіаку, тому вони поводяться відповідним чином. Де б вони не перебували — у готелі чи навіть у поїзді — навколо них завжди затишна домашня атмосфера з тканинними серветками, дрібничками чи вазами з квітами — загалом, як удома.

Діва

Діви ніколи і ніде не нехтують правилами затишку: навіть у похідних умовах вони не стануть їсти за голим столом — обов'язково накриють його скатертиною і використовуватимуть щербаті тарілки та олов'яні столові прилади. Те ж саме можна сказати і про атмосферу дому, який у них завжди обставлений зі смаком.

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Риби

Риби багато уваги приділяють комфортній домашній атмосфері, щоправда, акцент вони роблять не так на ній, як на смачній їжі. На їхню думку, житло може бути неідеально прибране, але в ньому має пахнути смачною — власноруч приготовленою — їжею, і це найголовніша умова затишку.

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