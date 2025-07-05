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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
255
Час на прочитання
2 хв

Астролог назвав знаки Зодіаку, які тяжко переживають розлучення

Будь-яка зустріч, хоч би як довго вона тривала, все одно закінчується розставанням — такий закон життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але питання полягає не в тому, що ми не в змозі щось змінити, а в тому, як ми сприймаємо неминуче: одні знаходять у собі ресурси, що дозволяють поставитися до того, що відбувається з філософським спокоєм, а інші ніяк не можуть з ним змиритися. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які тяжко переживають розлучення.

Козеріг

Козероги тільки здаються — точніше, хочуть здаватися — суворими і бездушними людьми, у глибині душі вони вразливі та сентиментальні люди, які тяжко переживають будь-які життєві зміни, але ті, що стосуються розривів та розлучень із близькими людьми, особливо.

Телець

Тільці не люблять розлучатися з тим, що вважають своїм, і улюблені ними люди в цьому сенсі не є винятком. Особливо сильно вони засмучуються, коли ініціатива розриву виходить не від них, а від партнера — у такому разі вони просто божеволіють від роздратування та невдоволення.

Раби

Риби, для яких особисте життя — понад усе, розлучаючись із коханою людиною, впадають у розпач: їм здається, що земля йде в них з-під ніг, а їхній світ руйнується — у буквальному значенні цього слів. Павда, відбувається це до того моменту, поки вони не зустрінуть нове кохання.

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Дата публікації
Кількість переглядів
255
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