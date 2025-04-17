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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які тікають від кохання як чорт від ладану

Прийнято вважати, що найголовніша цінність у нашому житті — це кохання, і з цим твердженням важко не погодитись.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але не всім вдається зустріти його на життєвому шляху, але одна справа, якщо доля не зводить їх з потрібними людьми, і зовсім інша, коли людина боїться відчувати сильні почуття. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які тікають від кохання як чорт від ладану.

Козоріг

Козороги, мабуть, найпотаємніший у емоційному плані знак зодіаку. У душі вони можуть відчувати різні — навіть дуже сильні — почуття, але ніколи не покажуть цього оточенню: вони бояться, що таким чином покажуть свою слабкість, чим ті неодмінно скористаються.

Лев

Леви, незважаючи на свою велелюбність, у глибині душі бояться бути відкинутими, що для таких царствених осіб як вони — серйозний удар по самооцінці. Намагаючись його уникнути, вони приховують свої справжні почуття, вдаючи, що людина, в яку вони закохані, їм байдужа.

Діва

Діви, яких з повним правом можна назвати головними шахістами зодіакального кола, вміють прораховувати наперед усі свої та чужі дії. Саме тому вони бояться виявляти стосовно будь-кого романтичні почуття, адже це козир проти них.

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Дата публікації
Кількість переглядів
155
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