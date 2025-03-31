Астрологиня назвала знаки зодіаку, які у взаєминах завжди більше беруть, ніж дають

Гороскоп / © Credits

Реклама

Зміст Діва Близнята Риби

Якщо стосунки морально здорові, вдасться дотриматися балансу, за якого ніхто не почувається скривдженим, але якщо існує крен в один із боків, хтось обов'язково відчуває їхній негатив і токсичність. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які у стосунках завжди більше беруть, аніж дають.

Діва

Діви впевнені, що їм усі винні. Вони охоче приймають «підношення», хоч би якого образу ті набували, але водночас їм і на думку не спадає, що замість отриманого непогано було б щось віддати натомість — у такому разі вдасться дотриматися рівноваги, яка є основою щасливих стосунків.

Близнята

Близнят практично неможливо зафіксувати в одному стані: сьогодні вони готові віддати своєму партнеру все, а вже завтра вимагають повернути це назад та ще й отримати щось на додачу. В результаті їм таки вдається потішити себе, отримавши на виході більше, ніж віддали.

Реклама

Риби

Риби, незважаючи на свою велелюбність, все-таки роблять все для того, щоб їх любили хоча б трохи більше, ніж вони самі люблять будь-кого. Їм приємно почуватися обожнюваними, а для цього вони всіляко маніпулюють близькими людьми, не вважаючи це соромітним.

Читайте також: