Астрологиня назвала знаки зодіаку, які в небезпечній ситуації впадають у заціпеніння
У складних і небезпечних ситуаціях усі ми поводимося по-різному: хтось впадає в паніку та істерику, а комусь вдається тримати себе в руках.
Є й ті, хто в такому разі просто завмирає, не знаючи, що їм робити та як бути. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які в небезпечній ситуації впадають у заціпеніння.
Близнята
Близнята, які часто не можуть домовитися не лише з людьми навколо, а й із самими собою, в небезпечній ситуації не в змозі зрозуміти, до якої своєї субособистості — першої чи другої — їм потрібно дослухатися. Власне, саме це тягне представників знака в різні боки, тож не дивно, що вони впадають у заціпеніння.
Стрілець
Стрільців не можна назвати безпорадними чи байдужими, їм просто незручно демонструвати свою слабкість, тому вони намагаються виявляти стриманість і відстороненість. Звісно, як живі люди, вони стикаються з відкладеною реакцією, але це трапляється з ними тоді, коли їх ніхто не бачить.
Козоріг
Козороги прагнуть усе контролювати, тому потрапляючи в ситуацію, у якій від них нічого не залежить або ж залежить дуже мало, вони, не знаючи, що їм робити, буквально завмирають. Їм потрібен певний час, перш ніж вони зорієнтуються та зможуть визначитися зі своїми рішеннями й подальшими вчинками.
