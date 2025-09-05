Астрологиня назвала знаки зодіаку, які відчувають чужий біль як свій власний

Гороскоп / © Credits

Зміст Риби Рак Скорпіон

Але є серед нас і ті, хто, наче чуйний барометр, вловлює найдрібніші нюанси настрою — як доброго, так і поганого — людей, які нас оточують. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які відчувають чужий біль як свій власний.

Риби

Риби — найсенситивніший знак зодіаку, якщо його представники є серед ваших близьких, не варто й намагатися їх обдурити — вони одразу ж відчують, що щось не так. Особливо це стосується болісних життєвих моментів: вони одразу ж їх «вловлять» і поспішать на допомогу.

Рак

Раки — і вони прекрасно знають за собою цю особливість — люблять страждати, на відміну від інших знаків зодіаку, це, здавалося б, деструктивне заняття дає їм сил та енергії. Не дивно, що чужий біль вони відчувають, так би мовити, за аналогією — просто автоматично переносять його на себе.

Скорпіон

Скорпіони — найінтуїтивніший знак зодіаку, вони начебто сканують внутрішній світ співрозмовника, використовуючи внутрішній рентген, після чого обдурити їх просто неможливо. Але й чужий біль вони водночас відчувають як свій власний і, за можливості, намагаються допомогти.

