Астрологія
227
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які відчувають чужий біль як свій власний

Уміння співчувати — досить рідкісна якість, далеко не кожен із нас її має.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але є серед нас і ті, хто, наче чуйний барометр, вловлює найдрібніші нюанси настрою — як доброго, так і поганого — людей, які нас оточують. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які відчувають чужий біль як свій власний.

Риби

Риби — найсенситивніший знак зодіаку, якщо його представники є серед ваших близьких, не варто й намагатися їх обдурити — вони одразу ж відчують, що щось не так. Особливо це стосується болісних життєвих моментів: вони одразу ж їх «вловлять» і поспішать на допомогу.

Рак

Раки — і вони прекрасно знають за собою цю особливість — люблять страждати, на відміну від інших знаків зодіаку, це, здавалося б, деструктивне заняття дає їм сил та енергії. Не дивно, що чужий біль вони відчувають, так би мовити, за аналогією — просто автоматично переносять його на себе.

Скорпіон

Скорпіони — найінтуїтивніший знак зодіаку, вони начебто сканують внутрішній світ співрозмовника, використовуючи внутрішній рентген, після чого обдурити їх просто неможливо. Але й чужий біль вони водночас відчувають як свій власний і, за можливості, намагаються допомогти.

