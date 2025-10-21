ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
373
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які відчувають труднощі з ухваленням рішень

Ухвалювати рішення в усіх сферах життя — від професійної до особистої — постійно доводиться кожному з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але якщо одні роблять це без проблем — швидко і легко, то інші — з найрізноманітніших причин — роблять це довго і «зі скрипом». Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які зазнають труднощів з ухваленням рішень.

Терези

Терези перед тим, як ухвалити будь-яке — необов’язково важливе — рішення, довго вагаються. Їм дуже важко вибрати один із двох варіантів, які часом є протилежними один одному. У результаті, будучи геть виснаженими, вони буквально тикають пальцем в один і них — не завжди правильний.

Близнята

Близнятам дуже важко домовитися… із самими собою: якщо дати їм на процес вибору понад один день, вони, найімовірніше, так остаточно рішення й не ухвалять, бо їхні субособистості тягнутимуть їх у різний бік, і не факт, що комусь вдасться перемогти.

Рак

Раки — найбоязкіший знак зодіаку, вони відчувають жах перед необхідністю покинути зону комфорту, якою найчастіше стає їхній власний дім, і ухвалювати рішення, оскільки не знають, до чого призведе їхній вибір. Не дивно, що цей процес вони вважають за краще делегувати іншим.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
373
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie