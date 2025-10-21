- Дата публікації
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які відчувають труднощі з ухваленням рішень
Ухвалювати рішення в усіх сферах життя — від професійної до особистої — постійно доводиться кожному з нас.
Але якщо одні роблять це без проблем — швидко і легко, то інші — з найрізноманітніших причин — роблять це довго і «зі скрипом». Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які зазнають труднощів з ухваленням рішень.
Терези
Терези перед тим, як ухвалити будь-яке — необов’язково важливе — рішення, довго вагаються. Їм дуже важко вибрати один із двох варіантів, які часом є протилежними один одному. У результаті, будучи геть виснаженими, вони буквально тикають пальцем в один і них — не завжди правильний.
Близнята
Близнятам дуже важко домовитися… із самими собою: якщо дати їм на процес вибору понад один день, вони, найімовірніше, так остаточно рішення й не ухвалять, бо їхні субособистості тягнутимуть їх у різний бік, і не факт, що комусь вдасться перемогти.
Рак
Раки — найбоязкіший знак зодіаку, вони відчувають жах перед необхідністю покинути зону комфорту, якою найчастіше стає їхній власний дім, і ухвалювати рішення, оскільки не знають, до чого призведе їхній вибір. Не дивно, що цей процес вони вважають за краще делегувати іншим.
