Астрологиня назвала знаки зодіаку, які віддають перевагу віртуальному флірту перед реальним
Наш час надає масу віртуальних можливостей у всіх сферах життя, і особисте життя в цьому сенсі — не виняток.
Більшість із нас віддає перевагу віртуальному кокетству в екстрених ситуаціях — через брак можливості фліртувати в реальних умовах, але є й ті, хто віддає перевагу саме такому виду вияву симпатії до іншої людини.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які віддають перевагу віртуальному флірту перед реальним.
Риби
Рибам, за великим рахунком, байдуже, яким фліртом займатися: вони отримують достатню кількість позитивних емоцій як від одного, так і від іншого його виду. Втім, їх цілком влаштовує і віртуальний секс, і в цьому сенсі вони є людьми унікальними — абсолютно не схожими на інших.
Козоріг
Козороги цілком можуть скористатися способом пофліртувати в Інтернеті — так би мовити, без особистого знайомства з об’єктом своєї симпатії — у разі власної тотальної зайнятості. Їм просто ніколи збиратися, виходити з дому і десь зустрічатися, а тут усе, як кажуть у таких випадках, під рукою.
Водолій
Водолії — прихильники експериментів у всіх сферах життя і роботи, й особисте життя в цьому сенсі — не виняток. До того ж, вони розглядають можливість пофліртувати заочно як своєрідний різновид творчості, а вже в ній представники знака — справжні профі, навіть якщо їхня професія далека від креативу.
