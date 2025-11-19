ТСН у соціальних мережах

Астрологія
43
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вірять у прикмети та передбачення

Несподівані — зокрема й неприємні — події трапляються в житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але поки одні сміливо і рішуче на них реагують, інші бояться всього на світі, намагаючись відшукати провісники проблем у подіях, які, як їм здається, це віщують.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вірять у прикмети та передбачення.

Риби

Риби взагалі схильні до містицизму, а прикмети і передбачення вони сприймають як його невід’ємну частину. Представники знака з особливою увагою ставляться до будь-яких знаків, що трапляються їм на шляху, зокрема і до снів та бачень, що в них трапляються, — у всякому разі, вони наполегливо себе в цьому переконують.

Водолій

Водолії настільки сильно схильні до різного роду забобонів, що ніколи не встануть із ліжка з лівої ноги, а зустрівши на вулиці чорну кішку, повернуться і підуть в інший бік. Найцікавіше, що, зазвичай, віра представників знака в прикмети допомагає їм у складних життєвих ситуаціях.

Стрілець

Стрільці не вірять у прикмети доти, доки не переконаються в їхній дієвості практичним шляхом. Так, варто їм пов’язати сусідку з порожнім відром і неприємність, що невдовзі станеться, як вони починають звертати увагу на аналогічні ситуації та, за можливості, намагаються уникати їх.

