- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 43
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вірять у прикмети та передбачення
Несподівані — зокрема й неприємні — події трапляються в житті кожного з нас.
Але поки одні сміливо і рішуче на них реагують, інші бояться всього на світі, намагаючись відшукати провісники проблем у подіях, які, як їм здається, це віщують.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вірять у прикмети та передбачення.
Риби
Риби взагалі схильні до містицизму, а прикмети і передбачення вони сприймають як його невід’ємну частину. Представники знака з особливою увагою ставляться до будь-яких знаків, що трапляються їм на шляху, зокрема і до снів та бачень, що в них трапляються, — у всякому разі, вони наполегливо себе в цьому переконують.
Водолій
Водолії настільки сильно схильні до різного роду забобонів, що ніколи не встануть із ліжка з лівої ноги, а зустрівши на вулиці чорну кішку, повернуться і підуть в інший бік. Найцікавіше, що, зазвичай, віра представників знака в прикмети допомагає їм у складних життєвих ситуаціях.
Стрілець
Стрільці не вірять у прикмети доти, доки не переконаються в їхній дієвості практичним шляхом. Так, варто їм пов’язати сусідку з порожнім відром і неприємність, що невдовзі станеться, як вони починають звертати увагу на аналогічні ситуації та, за можливості, намагаються уникати їх.
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 17 до 23 листопада
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 17–23 листопада
Місячний гороскоп на 17–23 листопада: що рекомендується робити кожного дня тижня
Що зірки нам пророкують: гороскоп на 17–23 листопада 2025 року