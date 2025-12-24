ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які віртуозно використовують інших людей

З різними людьми ми спілкуємося по-різному, і це залежить від безлічі різноманітних чинників.

Міла Корольова
Здорові стосунки передбачають зацікавленість одне одного, увагу та повагу, а корисливі інтереси — підштовхують до того, що людина сприймає ресурси іншого — фінанси, зв’язки та навіть позитивні емоції — як свої власні, і прагне більше отримувати, ніж віддавати.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які віртуозно використовують інших людей.

Козоріг

Козороги й не приховують, що вміють отримати вигоду від людей, як то кажуть, за призначенням, недаремно слоган представників знака, на думку астрологів, звучить відповідним чином: «Я використовую!» Але до їхньої честі треба сказати, що вони роблять це чесно, не ховаючи корисливих намірів за ширмою щирості й благопристойності.

Діва

Діви завжди знають, хто може допомогти їм у тій чи тій справі, і звертаються за сприянням, як то кажуть, за адресою. Але — і це дуже важливо — такий практичний підхід не заважає представникам знака дружити з корисними для них людьми і навіть мати до них ніжні почуття: тут, на їхню думку, одне одному іншому ніяк не заважає.

Близнята

Близнята використовують усіх — від колег і сусідів до друзів і близьких. Ба більше, під час першого знайомства з людиною вони вже прикидають, чим вона може бути їм корисною, а потім — у потрібний момент — звертаються до неї з проханням. Зазвичай їм надають необхідну послугу, що щоразу переконує їх у тому, що вони вміють жити.

