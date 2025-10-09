ТСН у соціальних мережах

Астрологія
264
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють читати думки інших людей

Вважається, що мова дана людям для того, щоб приховувати свої думки, і ми дійсно часто говоримо не те, що думаємо.

Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Ось тільки приховати їх нам вдається далеко не завжди, оскільки поруч є люди, які бачать нас наскрізь.

Зрозуміло, нічого надприродного в такій здатності немає — все пояснюється цілком реальними причинами, але хитрувати з такими людьми не рекомендується — вони швидко розкусять будь-якого брехуна. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють читати думки інших людей.

Риби

Риби — найсенситивніший знак зодіаку: їм доступні найтонші матерії, завдяки яким вони відчувають інших людей як самих себе, а інколи навіть краще. Не варто навіть намагатися їх обдурити — фальш вони одразу ж «побачать» внутрішнім зором, а співрозмовник потрапить у незручне становище.

Скорпіон

Скорпіони — як наймістичніший знак зодіаку — на рідкість проникливі: іноді здається, що вони заздалегідь знають, що ми хочемо сказати або зробити, і часто це справді так. Не варто їм брехати — вони однаково виведуть брехуна на чисту воду, а заразом відучать його чинити так надалі.

Діва

Діви до містики не мають жодного стосунку — навпаки, це — найпрактичніший і найтвердіший знак зодіакального кола, який твердо стоїть на землі. Але саме вміння все помічати, аналізувати й прораховувати робить їх справжніми провидцями: вони розуміють, про що думає людина, іноді — навіть раніше, ніж це розуміє вона сама.

