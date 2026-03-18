- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 178
- Час на прочитання
- 2 хв
Астролог назвав знаки Зодіаку, які вміють мстити зі смаком
Відомо, що помста — це страва, яку треба подавати холодною, але довго терпіти виходить далеко не у всіх.
Найчастіше ми прагнемо завдати удару у відповідь миттєво — так би мовити, доки не перегоріло, не роздумуючи над тим, що, можливо, швидкість не дає змоги порівняти адекватність своїх дій.
Але є й ті, хто вміє перетворити помсту на мистецтво, довівши свої дії до досконалості. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які вміють мстити зі смаком.
Близнюки
Близнюки часто справляють на оточуючих враження легковажних — і навіть легковажних — людей, хоча насправді це не так. Образ представники знака не прощають, але мстяться не одразу, а через певний час, обравши для цього найвдаліший, на їхній погляд, момент, коли їхній кривдник цього зовсім не чекає.
Діва
Діви нічого не роблять швидко — вони завжди беруть час на обмірковування, і помста в цьому сенсі — не виняток. Представники знака зважують факти, якими володіють, але головне — аналізують особистість кривдника, що дає змогу їм вдарити по найболючішому місцю, отримавши саме той результат, на який вони розраховують.
Телець
Тельці не реагують на образи одразу — вони довго і наполегливо збирають їх, а коли кількість негативу переходить у якість, вирішують, що настав час мститися. Сам кривдник водночас може вже викреслити те, що трапилося, з пам’яті, але представники знака злопам’ятливі, як слони, вони ніколи нічого не забувають, а мстять через деякий час — зі смаком.
