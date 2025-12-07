ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють торгувати і торгуватися

Неможливо знайти людину, яка б не хотіла вигідно купити те, що їй необхідно, і вигідно продати те, чого вона більше не потребує.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Ось лише вдається це не кожному. Такі вміння здебільшого є талантом, який дається — або не дається — людині від народження.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють торгувати і торгуватися.

Телець

Тельці володіють простою і невигадливою — можна сказати, народною — хитрістю, яка дозволяє їм у будь-якому разі — як під час продажу, так і під час купівлі — залишатися у виграші. Притаманний представникам знака інстинкт дає їм змогу, ніде правди діти, обманювати інших, але ніколи не бути ошуканими самим.

Діва

Діви дуже прагматичні та обачливі — вони нічого не купують і не продають, заздалегідь не обміркувавши необхідність продажу чи придбання. Саме тому їх супроводжує вигода, яку вони отримують у будь-якому разі, гарантовано виграючи там, де програють усі інші, через що викликають заздрість людей навколо.

Козоріг

Козеріг — найпрактичніший знак зодіаку, представники якого гостро відчувають вигоду, яку принесе їм як продаж, так і купівля тієї чи іншої речі, тому вони практично ніколи не опиняються в програші — навпаки, їм вдається заробити навіть там, де решта зазнає прикрої фінансової невдачі.

