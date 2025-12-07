- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 606
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють торгувати і торгуватися
Неможливо знайти людину, яка б не хотіла вигідно купити те, що їй необхідно, і вигідно продати те, чого вона більше не потребує.
Ось лише вдається це не кожному. Такі вміння здебільшого є талантом, який дається — або не дається — людині від народження.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють торгувати і торгуватися.
Телець
Тельці володіють простою і невигадливою — можна сказати, народною — хитрістю, яка дозволяє їм у будь-якому разі — як під час продажу, так і під час купівлі — залишатися у виграші. Притаманний представникам знака інстинкт дає їм змогу, ніде правди діти, обманювати інших, але ніколи не бути ошуканими самим.
Діва
Діви дуже прагматичні та обачливі — вони нічого не купують і не продають, заздалегідь не обміркувавши необхідність продажу чи придбання. Саме тому їх супроводжує вигода, яку вони отримують у будь-якому разі, гарантовано виграючи там, де програють усі інші, через що викликають заздрість людей навколо.
Козоріг
Козеріг — найпрактичніший знак зодіаку, представники якого гостро відчувають вигоду, яку принесе їм як продаж, так і купівля тієї чи іншої речі, тому вони практично ніколи не опиняються в програші — навпаки, їм вдається заробити навіть там, де решта зазнає прикрої фінансової невдачі.
Читайте також: