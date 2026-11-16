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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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398
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1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють вчасно «відключати» емоції

Емоції — так чи інакше — відчувають усі, але — з різним ступенем інтенсивності.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп / © Credits

Тому одних ми вважаємо вразливими та експресивними, а інших — байдужими та індиферентними. Але є й третій варіант — до нього належать люди, які, яскраво виявляючи свої почуття, можуть вчасно зупинитися, не переступивши небезпечну межу.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють вчасно «відключати» емоції.

Козоріг

Козорогів зазвичай вважають стриманими і навіть байдужими людьми, які практично не виявляють емоцій, але це не цілком відповідає дійсності. Представники цього знака вміють вчасно «гасити» свої емоційні реакції — так, ніби натиснули на вимикач, після чого знову викликати у них нервовий сплеск майже неможливо.

Скорпіон

Скорпіони часто вступають в емоційну суперечку з тими, хто їх дратує, але до серйозного скандалу все-таки не доходять: буквально за крок до цього представники цього знака заспокоюються, але опоненту стає зрозуміло, що після цього буде тільки гірше.

Телець

Тельці часто виявляють стриманість не через внутрішню силу, а через банальні лінощі. У якийсь момент вони розуміють, що з’ясування стосунків на підвищених тонах вимагає занадто багато моральних сил, тому вони заспокоюються й відходять убік.

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