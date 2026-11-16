Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють вчасно «відключати» емоції

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Тому одних ми вважаємо вразливими та експресивними, а інших — байдужими та індиферентними. Але є й третій варіант — до нього належать люди, які, яскраво виявляючи свої почуття, можуть вчасно зупинитися, не переступивши небезпечну межу.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють вчасно «відключати» емоції.

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Козоріг

Козорогів зазвичай вважають стриманими і навіть байдужими людьми, які практично не виявляють емоцій, але це не цілком відповідає дійсності. Представники цього знака вміють вчасно «гасити» свої емоційні реакції — так, ніби натиснули на вимикач, після чого знову викликати у них нервовий сплеск майже неможливо.

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Скорпіон

Скорпіони часто вступають в емоційну суперечку з тими, хто їх дратує, але до серйозного скандалу все-таки не доходять: буквально за крок до цього представники цього знака заспокоюються, але опоненту стає зрозуміло, що після цього буде тільки гірше.

Телець

Тельці часто виявляють стриманість не через внутрішню силу, а через банальні лінощі. У якийсь момент вони розуміють, що з’ясування стосунків на підвищених тонах вимагає занадто багато моральних сил, тому вони заспокоюються й відходять убік.

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