Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють відмовляти гарно

Гороскоп від астрологині / © Credits

Реклама

Зміст Терези Козоріг Риби

Але навіть тим, хто вміє це робити, не завжди вдається зберегти добрі взаємини з людиною, чиє прохання вони відхилили. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють відмовляти гарно.

Терези

Терези як найкрасномовніший знак зодіакального кола, можуть надати своїй відмові такої форми, яка не лише не образить, а й піднесе співрозмовника в його власних очах. Наприклад, вони можуть подякувати йому за виявлену увагу та класну ідею, яка спала йому на думку.

Козоріг

Козороги мають дар дуже зрозуміло й розумно пояснювати свою відмову, наводячи максимально переконливі доводи, з якими просто неможливо не погодитися — не дивно, що їхні співрозмовники переймаються їхніми аргументами і дивуються: як вони не спали на думку їм самим?

Реклама

Риби

Риби, надаючи комусь допомогу, так щиро цій людині співчувають, що їй уже за кілька хвилин стає незручно за те, що вона звернулася до представників знака з якимось проханням, а про те, щоб наполягати на його виконанні, зазвичай уже й не йдеться.

Читайте також: