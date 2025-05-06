Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють складати гроші

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Зміст Козоріг Близнята Діва

Але далеко не всі володіють мистецтвом ними розпоряджатися: економити, не жити так, що, як кажуть у народ, сьогодні густо, а завтра порожньо, і не залишатися час від часу на мілині. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють складати гроші.

Козоріг

Козоріг — найекономніший знак зодіаку, його представники вміють так розподіляти наявні в них кошти, що їм цілком вистачає як на безбідне, хоч і не надто розкішне життя, так і на заощадження, які вони відкладають на чорний або білий день.

Близнята

Близнята вміють дбайливо ставитися до своїх фінансів, відкладаючи з кожної отриманої ними суми певну частину, складаючи копійчину до копійчини. Зібравши певну суму, вони вирушають на шопінг, і купують усе, про що мріяли, доки складали гроші.

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Діва

Діви коплять гроші, якщо можна так сказати, навпаки: вони спочатку заробляють пристойну суму, а потім витрачають її неквапливо і з розумом, не дозволяючи собі закупи, що не мають першорядної значущості. У результаті, вони завжди мають гроші — про всяк випадок.

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