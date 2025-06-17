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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють знаходити радість у дрібницях

У будь-які часи — навіть у такі непрості, як наші — поряд із сумом обов’язково йде радість.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Щоправда, у тому, щоб її розглянути, потрібно мати спеціальний склад характеру — передусім, вроджений оптимізм, а він притаманний не всім. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють знаходити радість навіть у дрібницях.

Стрілець

Стрільці, яких із повним правом можна назвати найоптимістичнішим знаком зодіаку, у пошуках радості в навколишньому світі демонструють вищий пілотаж: вони не тільки примудряються відшукати його скрізь, де тільки можна, а й можуть веселитися навіть там, де інші плачуть — у своїх проблемах та лихах.

Водолій

Водолії мають цінний дар, який у момент народження підносять представникам знака зірки: вони вміють ігнорувати неприємності, а звільнену увагу звертають на приємні їм речі, водночас ніщо не заважає їхній радості. Хтось назве їх легковажними, але вони швидше мудрі й оптимістичні.

Овен

Овни вміють радіти, не встигнувши подумати про те, що викликає в них бурхливі позитивні емоції. Тому, навіть оцінивши ситуацію, що склалася, з більш реалістичної точки зору, вони вже отримали свою дозу дофаміну, і вже ніхто не в змозі зіпсувати їм гарний настрій, що різко підскочив.

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Дата публікації
Кількість переглядів
26
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