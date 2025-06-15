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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які надають перевагу готівковим коштам перед електронними

Сьогодні електронні гроші — картки та QR-коди — посідають усе більше місця в нашому житті.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Користуватися такими грошима дуже зручно: розплатитися ними можна набагато швидше — не потрібно чекати, доки касир відрахує решту, та й зручніше — не треба носити з собою купу банкнот і дрібняків. Проте далеко не всі захоплюються такою — сучасною — процедурою, а вважають за краще діяти по-старому. Астрологиня Людмила Булакова назвала знаки зодіаку, які надають перевагу готівковим коштам перед електронними.

Телець

Тельці вважають, що гроші, як-то кажуть, люблять рахунок — електронні їм такої можливості не дають, оскільки вони існують лише у віртуальному просторі — помацати їх точно не можна. А те, чого не можна торкнутися, для представників знака особливого значення не має.

Діва

Діви — через властивий їм матеріалістичний склад розуму — вважають, що паперові гроші набагато надійніші за електронні. Вони не залежать від справності грошового терміналу, наявності світла та мобільної мережі, до якої він «прив’язаний» — з ними без купівлі точно не втечеш.

Козоріг

Козороги до грошей ставляться дбайливо та економно і ретельно планують витрати, не допускаючи зайвих придбань. З електронними грошима зробити це складніше, ніж з паперовими — без тактильного контакту їх набагато легше витратити, чого представники знака не можуть допустити.

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Дата публікації
Кількість переглядів
211
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