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- Астрологія
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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які восени впадають у глибоку депресію
Осінь — це не лише гарна й романтична, а й, водночас, досить депресивна пора року.
Зменшення кількості сонячного світла, зміна ритму життя, зміна раціону харчування, гормональний дисбаланс, коли кількість «гормону щастя» — серотоніну — поступово зменшується, а питома частка «гормону сну» — мелатоніну — неухильно зростає, змінюється і наш настрій.
Але, оскільки ми всі різні, хтось взагалі не реагує на сезонну зміну, а хтось сприймає її надто гостро.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які восени впадають у глибоку депресію.
Близнята
Близнята — найлегший знак зодіаку — восени почуваються, наче птахи, яким підрізали крила: вони ловлять себе на думці про те, що їм тепер нікуди поспішати — туристичні маршрути втрачають для них свою привабливість. Щоправда, вони дуже швидко заспокоюються, згадуючи, що магазини працюють у будь-яку пору року.
Рак
Раки знаходять привід для розчарувань і навіть страждань скрізь і всюди, і зміна пір року в цьому сенсі — не виняток. На початку осені все здається представникам цього знака сумним і похмурим, що не найкращим чином позначається на їхньому настрої, але поступово їх все більше починають захоплювати домашні клопоти.
Скорпіон
Скорпіони нікому не зізнаються, що перехід від літа до осені серйозно впливає на їхню емоційну сферу, хоча насправді це впливає на них набагато сильніше, ніж здається оточенню. Представники цього знака сприймають цей час як необхідність підбити підсумки втрачених ними чудових можливостей
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