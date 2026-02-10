- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 79
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіака, які, впавши, завжди встають на ноги
Життєві випробування - а їх ще нікому не вдалося уникнути - на всіх діють по-різному.
Одні швидко "ламаються" і не наважуються знову братися за справу, в якій зазнав невдачі, а іншим не страшні жодні випробування - після будь-якого "падіння" вони, наче ляльки-неваляшки, знову набувають вертикального положення та досягають мети, чого б це їм не коштувало.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які, впавши, завжди встають на ноги.
Стрілець
Стрільці - не дарма їх називають головними оптимістами зодіакального кола - відмовляються вірити в те, що їхня "місія нездійсненна". Якщо вони поставили перед собою мету, то, хоч би скільки разів їх не збивали з ніг, вони однаково встають і йдуть далі, і так - доти, доки не доб'ються бажаного.
Козоріг
Козороги, головна якість яких - працьовитість і завзятість, ідуть до залишеної мети, незважаючи ні на що. Якщо вони вирішили, що повинні чогось домогтися, переконати їх практично неможливо, і жодні "падіння" не зможуть із ними впоратися - вони однаково піднімуться і продовжать роботу.
Скорпіон
Скорпіони болісно сприймають будь-яку поразку. Іншим це непомітно, оскільки вони не подають вигляду, але собі представники знака влаштовують серйозні "розбірки", після яких знову йдуть на штурм "вершини" - не дивно, що в результаті вони домагаються свого.
Читайте також:
Нептун в Овні з 27 січня 2026 до 23 березня 2039 року: що на нас чекає цей період
Місяць нових можливостей і змін: чотири знаки Зодіаку, яким пощастить у лютому 2026 року
Кому слід бути обережнішим із грошима в лютому 2026 року: астролог застерігає