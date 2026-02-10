ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвала знаки зодіака, які, впавши, завжди встають на ноги

Життєві випробування - а їх ще нікому не вдалося уникнути - на всіх діють по-різному.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Одні швидко "ламаються" і не наважуються знову братися за справу, в якій зазнав невдачі, а іншим не страшні жодні випробування - після будь-якого "падіння" вони, наче ляльки-неваляшки, знову набувають вертикального положення та досягають мети, чого б це їм не коштувало.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які, впавши, завжди встають на ноги.

Стрілець

Стрільці - не дарма їх називають головними оптимістами зодіакального кола - відмовляються вірити в те, що їхня "місія нездійсненна". Якщо вони поставили перед собою мету, то, хоч би скільки разів їх не збивали з ніг, вони однаково встають і йдуть далі, і так - доти, доки не доб'ються бажаного.

Козоріг

Козороги, головна якість яких - працьовитість і завзятість, ідуть до залишеної мети, незважаючи ні на що. Якщо вони вирішили, що повинні чогось домогтися, переконати їх практично неможливо, і жодні "падіння" не зможуть із ними впоратися - вони однаково піднімуться і продовжать роботу.

Скорпіон

Скорпіони болісно сприймають будь-яку поразку. Іншим це непомітно, оскільки вони не подають вигляду, але собі представники знака влаштовують серйозні "розбірки", після яких знову йдуть на штурм "вершини" - не дивно, що в результаті вони домагаються свого.

