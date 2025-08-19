Астрологиня назвала знаки зодіаку, які все життя займаються ненависною справою

Гороскоп / © Credits

На жаль, далеко не всім це вдається — найчастіше роботою є не те, чого ми хочемо, а те, що потрібно, заведено або вигідно. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які все життя займаються ненависною справою.

Рак

Раки, для яких найголовнішою у житті є сім’я, часто підпорядковують своє існування інтересам близьких, тож якщо для дітей чи батьків важливо, щоб представники знака замість самореалізації заробляли побільше грошей, вони так і зроблять, до того ж, не стануть шкодувати про свій вибір — для них він є природним.

Риби

Риби — найжертовніший знак зодіаку, для них робити не так, як хочуть вони самі, а відповідно до бажань і вимог близьких — звична справа. Зазвичай вони поступаються власними інтересами на користь коханих людей, у чому надалі часто дорікають їм, але ситуацію це виправити вже не може.

Терези

Терези як знак зодіаку, що вічно вагається, схильні до ухвалення хибних рішень. Так, обираючи професію, вони — після довгих сумнівів і вагань — зупиняються на діяльності, яка їм неблизька або нецікава, що робить їх нещасливими, адже вони мусять тривалий час — допоки не вирішать усе змінити — займатися ненависною справою.

