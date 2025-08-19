ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1359
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які все життя займаються ненависною справою

Кажуть, якщо вибереш як професію улюблену справу, не працюватимеш жодного дня.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

На жаль, далеко не всім це вдається — найчастіше роботою є не те, чого ми хочемо, а те, що потрібно, заведено або вигідно. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які все життя займаються ненависною справою.

Рак

Раки, для яких найголовнішою у житті є сім’я, часто підпорядковують своє існування інтересам близьких, тож якщо для дітей чи батьків важливо, щоб представники знака замість самореалізації заробляли побільше грошей, вони так і зроблять, до того ж, не стануть шкодувати про свій вибір — для них він є природним.

Риби

Риби — найжертовніший знак зодіаку, для них робити не так, як хочуть вони самі, а відповідно до бажань і вимог близьких — звична справа. Зазвичай вони поступаються власними інтересами на користь коханих людей, у чому надалі часто дорікають їм, але ситуацію це виправити вже не може.

Терези

Терези як знак зодіаку, що вічно вагається, схильні до ухвалення хибних рішень. Так, обираючи професію, вони — після довгих сумнівів і вагань — зупиняються на діяльності, яка їм неблизька або нецікава, що робить їх нещасливими, адже вони мусять тривалий час — допоки не вирішать усе змінити — займатися ненависною справою.

Читайте також:

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie