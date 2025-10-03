Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вважають, що всі їм заздрять

© Credits

Слід визнати той факт, що завжди знайдеться людина, у якої буде щось краще, ніж в інших, і ми самі в цьому сенсі не виняток, тому теж можемо викликати в оточення недобрі почуття. Кожен із нас у такій ситуації поводиться по-різному, головне не доходити до маніакальної стадії, за якої людина почне вірити, що всі дивляться на неї з недоброзичливістю. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вважають, що всі їм заздрять.

Діва

Діви у списку тих, хто страждає від чужої заздрості, традиційно перебувають на першому місці. Представники цього знака дивляться з підозрою на весь світ, сприймаючи за вияв заздрощів навіть… компліменти. Почувши від подруги або колеги, що вони сьогодні мають чудовий вигляд, вони роблять висновок: заздрить!

Лев

Левів не можна звинуватити в тому, що вони підозрюють оточення у тому, що всі їм заздрять. Річ у тім, що представники цього розкішного знака — настільки яскраві особистості, що викликають у недоброзичливців почуття заздрощів, і самі вони прекрасно про це знають.

Близнята

Близнята часто розриваються між двома відчуттями: так, сьогодні їм здається, що всі навколо їм заздрять, бо вони такі розумні, вродливі та, головне, щасливі, а вже завтра починають у цьому сумніватися лише через те, що цього дня везіння їх зрадило. Душевному здоров’ю такі «гойдалки» не сприяють.

