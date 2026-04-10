Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вважають, що завжди мають рацію
Уміння сприймати себе адекватно, мабуть, одна з найрідкісніших людських якостей.
Зазвичай ми бачимо себе такими, як нам хочеться — красивішими, розумнішими, талановитішими, щасливішими.
Сюди ж можна занести і наше бажання мати рацію в будь-якій ситуації: і якщо для одних це байдуже, то інші, навпаки, впевнені, що ніколи не помиляються.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вважають, що завжди мають рацію.
Овен
Овни ніколи не сумніваються у своїй правоті, оскільки у них просто немає на це часу. Вони беруть першу — як їм на той момент здається, найбільш достовірну — версію і наполягають на ній, що б не сталося, але, якщо приперти їх до стінки переконливими аргументами, вони визнають, що помилилися.
Діва
Діви, схоже, народжуються впевненими в тому, що вони мають рацію в усіх суперечках і диспутах без винятку. До того ж, навіть усвідомивши, що помилялися, вони наполягатимуть на своєму, як то кажуть, до останнього. Для них правота — питання самооцінки, тому, на їхній погляд, вони не можуть собі дозволити помилятися.
Козоріг
Козороги, незважаючи на притаманну представникам цього знака скромність, у переважній більшості випадків справді, як виявляється, мають рацію, хоч би чого стосувалася суперечка. Їх виручають гарне знання людської натури та чудова інтуїція, які дають змогу не припускатися помилок.
