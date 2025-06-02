ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вигадують про себе дивні історії

У наш час загальної цифровізації складно щось приховати від оточення — аналіз сторінок у соцмережах розповість усе і більше.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

А ось вигадати сторінки своєї біографії, яких не існує, можна легко, головне — мати достатньо фантазії та здібностей до творення, тобто бути сучасним бароном Мюнхгаузеном. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вигадують про себе дивні історії.

Водолій

Водолії мають, мабуть, найбурхливішу фантазію у всьому зодіаку, тому вигадати будь-яку — навіть найнеймовірнішу — історію їм зовсім нескладно. На щастя, вони вигадують сюжети, в яких головними героями є самі, не залучаючи до них інших людей.

Риби

Риби часто вигадують історії про своє особисте життя, в яких важко відрізнити правду від вигадки. Річ у тім, що представникам знака завжди чогось — зовсім трішки! — не вистачає у взаєминах із близькою людиною, тому вони додумують нюанси та деталі, яких бракує.

Рак

Раки люблять поставати в очах людей із оточення трагічними фігурами, яким усі повинні, як мінімум, співчувати. Саме тому вони складають про себе жалісливі розповіді, які мають викликати у своїх співрозмовників співчуття і жалість.

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Дата публікації
Кількість переглядів
23
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