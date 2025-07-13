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- Астрологія
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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вирішують усі конфлікти миром
У конфліктних ситуаціях хоча б раз виявлявся кожен із нас, хоча, звичайно ж, це відбувається набагато частіше.
Як реагувати на чужу агресію і образи, кожен вирішує сам — вагому роль у нашій поведінці у такому разі грають темперамент, виховання і наявність такту чи його відсутність. В результаті, одні навмисно розжарюють атмосферу, інші будь-що намагаються пом’якшити її. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вирішують усі конфлікти миом.
Терези
Терези заслужено користуються репутацією наймиролюбнішого знака зодіаку — вони весь час перебувають у пошуках спокою та емоційного балансу, а конфлікти порушують їхню внутрішню гармонію, тому вони ніколи не провокують їх — навпаки закликають усіх до примирення.
Риби
Риби найчутливіший — можна навіть сказати сенситивний — знак зодіаку. Напружена енергетика, причиною якої є конфлікти, завдає їм фізичних страждань, тому вони всіма доступними їм способами намагаються нівелювати їх, вирішивши справу миром.
Телець
Тельці не люблять конфліктів не через свою миролюбність — представникам знака вона не властива. Але їм жахливо не подобається, коли щось порушує їхній спокій і комфорт, тому готові зробити все для того, щоб їх не турбували суперечками, які розгортаються навколо них.
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