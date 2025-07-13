Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вирішують усі конфлікти миром

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Як реагувати на чужу агресію і образи, кожен вирішує сам — вагому роль у нашій поведінці у такому разі грають темперамент, виховання і наявність такту чи його відсутність. В результаті, одні навмисно розжарюють атмосферу, інші будь-що намагаються пом’якшити її. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вирішують усі конфлікти миом.

Терези

Терези заслужено користуються репутацією наймиролюбнішого знака зодіаку — вони весь час перебувають у пошуках спокою та емоційного балансу, а конфлікти порушують їхню внутрішню гармонію, тому вони ніколи не провокують їх — навпаки закликають усіх до примирення.

Риби

Риби найчутливіший — можна навіть сказати сенситивний — знак зодіаку. Напружена енергетика, причиною якої є конфлікти, завдає їм фізичних страждань, тому вони всіма доступними їм способами намагаються нівелювати їх, вирішивши справу миром.

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Телець

Тельці не люблять конфліктів не через свою миролюбність — представникам знака вона не властива. Але їм жахливо не подобається, коли щось порушує їхній спокій і комфорт, тому готові зробити все для того, щоб їх не турбували суперечками, які розгортаються навколо них.

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