Астрологиня назвала знаки зодіаку, які висувають завищені вимоги своїм другим половинкам

Гороскоп від астрологині / © Credits

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Зміст Близнята Лев Діва

Зазвичай ми звинувачуємо в цьому лиходійку-долю, не бажаючи водночас визнавати, що багато в чому — якщо не в усьому — винні самі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які висувають завищені вимоги своїм другим половинкам.

Близнята

Близнята й самі не знають, чого хочуть від людини, яка перебуває з ними поряд. Сьогодні вони вимагають від неї одне, а завтра — зовсім інше, і далеко не кожен партнер витримає такий жорсткий пресинг. Задля виправдання представників знака варто сказати, що вони самі вони не раді своїй вимогливості.

Лев

Леви — за великої кількості властивих їм позитивних якостей — мають і недоліки, одним з яких є манія величі. Найчастіше представникам знака здається, що люди навколо недостойні їхньої королівської величності, і зрештою залишаються самотніми.

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Діва

Діви в усьому прагнуть досконалості, і близька людина в цьому сенсі для них — не виняток. Навіть невеликі недоліки, від яких ніхто не убезпечений, дратують представників знака, вони чіпляються до партнера, що не сприяє добрим і міцним стосункам.

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