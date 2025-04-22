ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
326
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які висувають завищені вимоги своїм другим половинкам

Знайти свою другу половинку — справа непроста, про що свідчить той факт, що далеко не всім це вдається.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Зазвичай ми звинувачуємо в цьому лиходійку-долю, не бажаючи водночас визнавати, що багато в чому — якщо не в усьому — винні самі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які висувають завищені вимоги своїм другим половинкам.

Близнята

Близнята й самі не знають, чого хочуть від людини, яка перебуває з ними поряд. Сьогодні вони вимагають від неї одне, а завтра — зовсім інше, і далеко не кожен партнер витримає такий жорсткий пресинг. Задля виправдання представників знака варто сказати, що вони самі вони не раді своїй вимогливості.

Лев

Леви — за великої кількості властивих їм позитивних якостей — мають і недоліки, одним з яких є манія величі. Найчастіше представникам знака здається, що люди навколо недостойні їхньої королівської величності, і зрештою залишаються самотніми.

Діва

Діви в усьому прагнуть досконалості, і близька людина в цьому сенсі для них — не виняток. Навіть невеликі недоліки, від яких ніхто не убезпечений, дратують представників знака, вони чіпляються до партнера, що не сприяє добрим і міцним стосункам.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
326
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie