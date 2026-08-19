Астрологиня назвала знаки зодіаку, які витрачають гроші безладно

Гороскоп / © Credits

Реклама

І поки одні переймаються через кожну даремно витрачену гривню, інші буквально розкидають гроші направо й наліво. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які

Овен

Овни схильні до спонтанних покупок, які саме через свою необдуманість часто виявляються невдалими. Представники цього знака, усвідомивши, що даремно витратили гроші, починають ламати голову над тим, куди подіти непотрібне придбання — найчастіше воно отримує друге життя у вигляді подарунка комусь із близьких.

Реклама

Близнята

Близнята рідко вирушають на шопінг із конкретним списком необхідних їм покупок; найчастіше таке проведення часу для них — немов полювання: що трапиться на шляху, те й «підстрелять». Не дивно, що в результаті кількість придбань значно перевищує їхні фінансові можливості, але вони, на відміну від інших знаків, абсолютно про це не шкодують.

Реклама

Водолій

Водолії взагалі дуже рідко діють за планом, віддаючи перевагу спонтанності та натхненню, і витрачання грошей у цьому сенсі не є винятком. Представникам цього знака раптово може здатися, що їм потрібна саме ця річ, і той факт, що вона коштує дуже дорого, їх анітрохи не бентежить, як, втім, і те, що вони швидко розуміють: у придбанні не було необхідності. .

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів