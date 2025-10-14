Астрологиня назвала знаки зодіаку, які є фахівцями з імпровізованих жартів

Гороскоп / © Credits

Ось тільки почуття гумору притаманне далеко не всім, а вже можливість жартувати швидко і водночас смішно вдається далеко не всім: одним доводиться згадувати старі анекдоти і робити заготовки, а інші видають приголомшливі експромти. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які є фахівцями з імпровізованих жартів.

Близнята

Близнята — через свою неоднозначність і двоїстість — уміють подивитися на речі щонайменше з двох боків, побачивши в такий спосіб різного роду невідповідності, на тему яких одразу жартують — як правило, дуже вдало і, що важливо, дуже смішно.

Скорпіон

Скорпіони легко помічають те, що представники інших знаків не беруть до уваги, і одразу ж видають із цього приводу гострі та справедливі жарти. Щоправда, найчастіше їхній гумор виявляється злим — та, можна сказати, чорним, але менш смішними вони від цього не стають.

Водолій

Водоліям вдало і смішно жартувати допомагає неординарність і нестандартність їхнього мислення: вони вміють бачити в навколишньому світі й людях те, що не вкладається у звичну для всіх інших картину — на такій підставі і будується їхнє — блискавичне — почуття гумору.