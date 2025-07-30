Астрологиня назвала знаки зодіаку, які є хронічними брехунами

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Зміст Терези Близнята Овен

Ось тільки навряд чи це комусь подобається — як правило, ми намагаємося якомога швидше забути про те, що змушені були сказати неправду.

Але є й ті, хто, як кажуть у таких випадках, бреше як дихає, оскільки життя в таких — вигаданих — обставинах для них легке, просте, а, можливо, й приємне. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які є хронічними брехунами.

Терези

Терези, мабуть, найнебезпечніші з великої армії брехунів, оскільки обдурюють просто так — так би мовити, з любові до мистецтва. Вони вигадують історію, що не має жодного стосунку до реальності, але, коли їх припруть до стінки, самі не можуть пояснити, чому збрехали, але вірити їм водночас не можна.

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Близнята

Близнята вміють вигадувати красиві історії про своє минуле, які найчастіше не є правдою, тому співрозмовники слухають їх із задоволенням. Але, на жаль, представники знака мають не найкращу пам’ять, тому забувають, що збрехали минулого разу, і потрапляють у неприємне становище.

Овен

Овни — брехуни-скандалісти: вони залюбки обдурюють оточення, але варто їх викрити, як вони — з огляду на властивий їм буйний темперамент — починають нападати на тих, хто підловив їх на невідповідності, звинувачуючи тих у всіх смертних гріхах. Оскільки в таких випадках їм краще під руку не потрапляти, то й виводити їх на чисту воду не варто.

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