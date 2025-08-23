- Дата публікації
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які є найгіршими перемовниками
Уміння вести діалог і домовлятися з найрізноманітнішими — не завжди доброзичливими співрозмовниками — справжнє мистецтво.
На жаль, далеко не всі — з найрізноманітніших причин — ним володіють, деякі з нас не можуть дійти згоди зі співрозмовниками — як у діловому або професійному, так і в особистому плані. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які є найгіршими учасниками переговорів.
Овен
Овнам домовитися зі своїми співрозмовниками заважає їхня запальність: почувши щось, з чим вони не згодні, представники знака не шукають можливість знайти консенсус, а «спалахують» і стають у позу, унеможливлюючи не лише знаходження спільної мови, а й збереження добрих стосунків із партнером.
Лев
Левам не завжди вдається досягти з ким-небудь домовленості через їхню високу зарозумілість. Представники знака впевнені, що їхній авторитет незаперечний, а заперечення, які неминучі в дискусії будь-якого роду, вони сприймають як бажання його підірвати та роздратувати Левів — у такому разі вони просто переривають переговори.
Близнята
Близнята люблять і вміють спілкуватися, але переговірники вони, проте, не найкращі, оскільки часто суперечать самі собі. Так, сьогодні під час спілкування з діловими партнерами вони обіцяють одне, а вже завтра, передумавши, відмовляються від своїх слів — навряд чи можна в результаті досягти необхідного консенсусу.
