ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які є найгіршими перемовниками

Уміння вести діалог і домовлятися з найрізноманітнішими — не завжди доброзичливими співрозмовниками — справжнє мистецтво.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

На жаль, далеко не всі — з найрізноманітніших причин — ним володіють, деякі з нас не можуть дійти згоди зі співрозмовниками — як у діловому або професійному, так і в особистому плані. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які є найгіршими учасниками переговорів.

Овен

Овнам домовитися зі своїми співрозмовниками заважає їхня запальність: почувши щось, з чим вони не згодні, представники знака не шукають можливість знайти консенсус, а «спалахують» і стають у позу, унеможливлюючи не лише знаходження спільної мови, а й збереження добрих стосунків із партнером.

Лев

Левам не завжди вдається досягти з ким-небудь домовленості через їхню високу зарозумілість. Представники знака впевнені, що їхній авторитет незаперечний, а заперечення, які неминучі в дискусії будь-якого роду, вони сприймають як бажання його підірвати та роздратувати Левів — у такому разі вони просто переривають переговори.

Близнята

Близнята люблять і вміють спілкуватися, але переговірники вони, проте, не найкращі, оскільки часто суперечать самі собі. Так, сьогодні під час спілкування з діловими партнерами вони обіцяють одне, а вже завтра, передумавши, відмовляються від своїх слів — навряд чи можна в результаті досягти необхідного консенсусу.

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie