Астрологиня назвала знаки зодіаку, які з будь-якого питання радяться з ворожками

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Зміст Риби Водолій Терези

Коли людство повністю залежало від факторів, з якими нічого не могло вдіяти, звернення до потойбічних сил було зрозуміле і виправдане, але й у наш час, коли наука і техніка розвиваються семимильними кроками, кількість охочих дізнатися свою долю не зменшується. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які з будь-якого питання радяться з ворожками.

Риби

Риби, навіть будучи дуже серйозними та відповідальними людьми, у глибині душі на перший план ставлять особисте життя та любовне переживання, а це головне питання, яке люди зазвичай ставлять ворожкам, — не дивно, що представники саме цього знака найчастіше їх відвідують.

Водолій

Водолії сприймають ворожіння як своєрідне мистецтво, до якого вони тяжіють у всіх життєвих царинах — до того ж не лише особистій, як інші, а й професійній. Отримуючи від ворожки відповідь на поставлене ними запитання, вони думають насамперед про те, наскільки креативною вона є.

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Терези

Терезів до візиту до ворожки підштовхують труднощі, які вони відчувають, ухвалюючи важливе — особливо, життєве рішення. Самі вони, метаючись із боку в бік, зробити це не в змозі, тому розраховують, що ворожка як людина обізнана їм допоможе.

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