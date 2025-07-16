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- Астрологія
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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які з будь-якого питання радяться з ворожками
Процес ворожіння є давнім, як світ, — люди завжди хотіли знати, що на них чекає в майбутньому.
Коли людство повністю залежало від факторів, з якими нічого не могло вдіяти, звернення до потойбічних сил було зрозуміле і виправдане, але й у наш час, коли наука і техніка розвиваються семимильними кроками, кількість охочих дізнатися свою долю не зменшується. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які з будь-якого питання радяться з ворожками.
Риби
Риби, навіть будучи дуже серйозними та відповідальними людьми, у глибині душі на перший план ставлять особисте життя та любовне переживання, а це головне питання, яке люди зазвичай ставлять ворожкам, — не дивно, що представники саме цього знака найчастіше їх відвідують.
Водолій
Водолії сприймають ворожіння як своєрідне мистецтво, до якого вони тяжіють у всіх життєвих царинах — до того ж не лише особистій, як інші, а й професійній. Отримуючи від ворожки відповідь на поставлене ними запитання, вони думають насамперед про те, наскільки креативною вона є.
Терези
Терезів до візиту до ворожки підштовхують труднощі, які вони відчувають, ухвалюючи важливе — особливо, життєве рішення. Самі вони, метаючись із боку в бік, зробити це не в змозі, тому розраховують, що ворожка як людина обізнана їм допоможе.
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