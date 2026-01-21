Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди говорять правду

Гороскоп / © Credits

Але що старшою стає людина, то краще вона розуміє, що інколи набагато корисніше промовчати й навіть збрехати, якщо брехня не завдасть шкоди, а навпаки, допоможе в складній життєвій ситуації або вбереже психіку вразливого співрозмовника від серйозного удару.

Проте є й ті, кого під жодним слушним приводом не змусиш збрехати.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди говорять тільки правду.

Діва

Діви завжди говорять правду не через свою рідкісну чесність — у них ця якість нічим не відрізняється від інших представників зодіаку. Вони просто не вважають за потрібне вигадувати втішну брехню, а те, що правда може бути неприємною для співрозмовника, то це винятково його проблеми.

Овен

Овни є правдивими винятково через притаманну їм квапливість. Вони так поспішають дати відповідь на поставлене їм запитання, що просто не встигають придумати хоч якусь альтернативу правді, ось і кажуть все, як є, тож випитати в них, яким є істинний стан речей, жодних труднощів не становить.

Стрілець

Стрільці кажуть правду зі страху бути викритими у брехні. Ні, вони цілком можуть збрехати, але й потім обов’язково забудуть, що саме говорили минулого разу, і, абсолютно того не бажаючи, вибовкують усі свої таємниці. Потрапивши кілька разів у вкрай неприємне становище, вони зарікаються брехати — правду-то вони не забудуть.

