Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди хочуть бути в центрі уваги

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Зміст Водолій Лев Близнята

В одному випадку людина весь час тримається в тіні, в другому — перед очима, і в цьому сенсі вибір за нами, але водночас важливо враховувати, що обумовлений він не лише нашими бажаннями, але й часом, коли ми народилися. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди хочуть бути у центрі уваги.

Водолій

Водолії — люди, навколо яких майже завжди панує святкова атмосфера: бризки шампанського, різнокольорові кульки, музика та веселощі. У такій атмосфері важко залишатися в тіні, та представники знака цього й не прагнуть — їм подобається постійно перебувати у центрі уваги.

Лев

Леви впевнені, що є центром Всесвіту, так би мовити, за визначенням: кому, як не їм, таким важливим, поважним і царським особам, привертати до себе увагу і, як наслідок, тотальне захоплення оточення на всіх рівнях спілкування.

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Близнята

Близнята люблять перебувати в гущі подій, а вже бути у них на провідних ролях — зрозуміло, якщо таке можливо — їхнє найулюбленіше заняття: воно не тільки дає їм відчуття повноти і насиченості життя, але і дозволяє почуватися важливими і значущими людьми.

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