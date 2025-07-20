Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди незадоволені погодою

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Зміст Діва Близнята Телець

Але є й ті, кому не до смаку будь-яка погода — якою б вона не була, вони обов'язково знайдуть у ній не гідності, а недоліки, і скиглитимуть, скаржачись на недосконалість нашого світу — у результаті взимку їм занадто холодно, а влітку — нестерпно спекотно. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які завжди незадоволені погодою.

Діва

Діви завжди незадоволені всім — догодити їм практично неможливо, не варто намагатися, і погода в цьому сенсі — не виняток. Представники знака схожі на казкову героїню, якій узимку потрібні проліски, а влітку — бурульки, про що вони нескінченно говорять оточенню, ніби саме вони винні у погоді за вікном.

Близнята

Близнята не тільки допікають до живого властивою їм двоїстістю, а й самі страждають від того, що не можуть визначитися з тим, чого вони хочуть від життя. Так, вони весь час чекають на літо, а коли воно приходить, починають скаржитися на нестерпну спеку, яка їх буквально «вбиває».

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Телець

Тельці користуються будь-якою можливістю для того, щоб продемонструвати оточенню своє — часом сумнівне — почуття гумору, і погода для них у цьому сенсі — чудовий привід. Саме від них ви зможете почути відомий жарт: «Ще подивимося, що за літо, може, і худнути не варто».

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