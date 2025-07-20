- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 111
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди незадоволені погодою
Погода змінюється досить часто, при цьому вона далеко не всім з нас може догодити: любить спеку, хтось прохолоду.
Але є й ті, кому не до смаку будь-яка погода — якою б вона не була, вони обов'язково знайдуть у ній не гідності, а недоліки, і скиглитимуть, скаржачись на недосконалість нашого світу — у результаті взимку їм занадто холодно, а влітку — нестерпно спекотно. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які завжди незадоволені погодою.
Діва
Діви завжди незадоволені всім — догодити їм практично неможливо, не варто намагатися, і погода в цьому сенсі — не виняток. Представники знака схожі на казкову героїню, якій узимку потрібні проліски, а влітку — бурульки, про що вони нескінченно говорять оточенню, ніби саме вони винні у погоді за вікном.
Близнята
Близнята не тільки допікають до живого властивою їм двоїстістю, а й самі страждають від того, що не можуть визначитися з тим, чого вони хочуть від життя. Так, вони весь час чекають на літо, а коли воно приходить, починають скаржитися на нестерпну спеку, яка їх буквально «вбиває».
Телець
Тельці користуються будь-якою можливістю для того, щоб продемонструвати оточенню своє — часом сумнівне — почуття гумору, і погода для них у цьому сенсі — чудовий привід. Саме від них ви зможете почути відомий жарт: «Ще подивимося, що за літо, може, і худнути не варто».
Читайте також: