Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди спізнюються

Усі інші — з найрізноманітніших причин — далеко не завжди приходять до призначеного місця вчасно.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди спізнюються.

Близнята

Близнята роблять — або, принаймні, намагаються робити — кілька справ одразу, через що не можуть правильно розрахувати час, а тому запізнюються на зустрічі, які самі ж і призначили. Утім, вони не надто з цього приводу переймаються — нехай їхні візаві радіють, що вони взагалі прийшли.

Водолій

Водолії — люди захопливі: зайнявшись тим, що їм цікаво, вони можуть зовсім втратити лік часу, а, схаменувшись, зрозуміти, що безнадійно запізнилися, і впасти в жах. Зрозуміло, вони одразу ж біжать на зустріч, просять мільйон вибачень і, зазвичай, їм пробачають.

Риби

Риби люблять мріяти, і це заняття часто переміщує їх до іншої — можна навіть сказати, паралельної реальності, у якій їм набагато комфортніше, ніж у нашому світі. Тож не дивно, що представники знака не завжди одразу можуть повернутися назад, гають час і запізнюються скрізь і всюди.

