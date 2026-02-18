Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди тримають дане ними слово

Гороскоп / © Credits

Хтось легко відмовляється від усього, що було сказано, а хтось не вважає таку поведінку можливою. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди тримають дане ними слово.

Козоріг

Козороги довго думають над кожною обіцянкою, намагаючись, якщо тільки це можливо, не кидатися порожніми словами…, але вже якщо вони дали комусь слово, не може бути причин, через які вони відмовилися б від нього. У такому разі вони докладуть максимум зусиль для того, щоб їхні обіцянки стали реальністю.

Діва

У Дів усе в житті — включно зі стосунками з людьми — міститься в ідеальному ладі, начебто розкладено по поличках. З обіцянками вони чинять аналогічно: доки вона не надані, їх начебто й немає, але щойно слова виголошено, вони стають частиною плану — його буде виконано, незважаючи ні на що.

Лев

Леви легко дають обіцянки, хоч би якої життєвої сфери вони стосувалися, супроводжуючи їх широкими — царственними — жертвами. Коли настає час їх виконувати, представники знака почуваються не у своїй тарілці, але порушити дане слово вважають негідною поведінкою, тож роблять усе, щоб дотримати його.

