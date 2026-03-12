Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди виходять переможцями з кризи

Гороскоп / © Credits

Але далеко не всі знають, як виходити з них як мінімум без втрат, а як максимум — з вигодою для себе.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди виходять переможцями з кризи.

Скорпіон

Скорпіонів з повним правом можна порівняти з легендарним птахом Фенікс, оскільки з будь-якої халепи вони виходять не лише не постраждалими, а й тими, хто виграв, представивши оточенню поліпшену версію себе. З ними начебто відбувається квантовий стрибок, що переносить їх на новий — вищий — рівень розвитку.

Водолій

Водоліїв завжди і в усьому виручає їхня здатність креативно мислити і діяти відповідним чином. Таке рідкісне і корисне вміння вони виявляють завжди, але в кризові моменти воно ще більше активізується і дає змогу представникам знака народжувати й реалізовувати ідеї, до яких у спокійніший час вони б просто не додумалися.

Стрілець

Стрільці навіть у найскладніших випадках залишаються оптимістами, які спочатку можуть впасти в розпач, але потім обов’язково підбадьоряться і знайдуть щось хороше в будь-якому випробуванні. У результаті люди — і обставини — які збиралися влаштувати представником знака «веселе» життя, розуміють, що їх нічим не залякаєш.

